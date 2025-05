Banco Central lançará o Pix Automático em 4 de junho; saiba mais

O Banco Central (BC) realiza, às 9h30 da próxima quarta-feira (4/6), evento de lançamento do Pix Automático, em São Paulo (SP). A nova funcionalidade do sistema de pagamentos contínuo e em tempo real do BC passa a valer em 16 de junho.

Em desenvolvimento desde o ano passado, o novo serviço permitirá a realização de transferências instantâneas em pagamentos programados, como já ocorre no débito automático.

Participam do evento o presidente do BC, Gabriel Galípolo; o diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução, Renato Gomes; o diretor de Regulação, Gilneu Vivan; e o presidente da Zetta, Eduardo Lopes.

Leia também

O Pix Automático

No caso do Pix Automático, quem fornece os dados para a cobrança recorrente é a empresa. Ao cliente, cabe autorizar os débitos periódicos de forma automática, sem a necessidade de autenticação a cada transação.

Essa permissão deverá ser feita por meio do aplicativo da instituição financeira ou pelo computador.

De acordo com o Banco Central, alguns dos benefícios para o usuário recebedor serão: aumentar a eficiência, diminuir os custos dos procedimentos de cobrança e reduzir a inadimplência.

O mecanismo irá facilitar cobranças e poderá ser utilizado como forma de recebimento por empresas de diversos segmentos.

Entre elas: concessionárias de serviço público, escolas, faculdades, academias, condomínios, clubes sociais, planos de saúde, serviços de streamings, portais de notícias, clubes por assinatura e empresas do setor financeiro.