Band explica ausência de Galvão Bueno na transmissão da Fórmula 1

Galvão Bueno está em Mônaco, na França, para acompanhar o Grande Prêmio de Fórmula 1 pela Band. Mas, apesar de ter participado da transmissão da pré-corrida com Mariana Becker, o narrador ficou de fora da disputa oficial e os internautas estranharam. E a coluna conseguiu um posicionamento exclusivo da emissora para vocês, queridos leitores.

No X, antigo Twitter, os fãs questionara: “Não tinham prometido o Galvão na transmissão da Band do GP de Mônaco?”, quis saber um. “Gente, o Galvão foi só passear em Mônaco?”, questionou outro. “Tive a impressão de ter lido que Galvão Bueno faria participação como comentarista do GP de Mônaco na Band. Por algum motivo ele não está”, observou um terceiro. “Perguntinha: não teríamos Galvão Bueno participando da transmissão do GP de Mônaco? O que aconteceu?”, postou mais uma.

Fãs estranharam a ausência de Galvão Bueno na transmissão oficial do GP de Mônaco

Fãs estranharam a ausência de Galvão Bueno na transmissão oficial do GP de Mônaco

Fãs estranharam a ausência de Galvão Bueno na transmissão oficial do GP de Mônaco

Fãs estranharam a ausência de Galvão Bueno na transmissão oficial do GP de Mônaco

Galvão Bueno posa em Mônaco, na França

Galvão Bueno e cinegrafista brincam

Galvão Bueno está em Mônaco para acompanhar o GP

Galvão Bueno e Mariana Becker fizeram a pré-corrida na Band

Em contato com esta jornalista que vos escreve, a assessoria de imprensa da Band informou que nunca foi anunciado que o narrador faria parte da equipe de transmissão.

Baile funk

Galvão Bueno aproveitou a noite de sábado (24/5) ouvindo funk em uma balada em Mônaco. O apresentador está no país devido ao Grande Prêmio de Fórmula 1 e passou a noite de folga em uma festa.

Em seus stories do Instagram, ele compartilhou um vídeo em que aparece curtindo a festa ao som Menina de Vermelho, de MC Menor JP.

O vídeo viralizou nas redes sociais e internautas logo começaram a comentar o “rolê” do apresentador: “Vivendo. Errado não está”, comentou um internauta. “Funk em Mônaco é de boa… No RJ que é perigoso”, ironizou outra.