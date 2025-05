Banda Lambasaia atrai mais de 10 mil pessoas no encerramento do aniversário de Mâncio Lima

Mâncio Lima, município mais ocidental do Brasil, viveu um momento histórico nesta sexta-feira, 30 de maio, com o encerramento das comemorações dos 48 anos de sua emancipação política. A festa contou com a presença massiva da população e teve como grande destaque o show da Banda Lambasaia, que transformou a noite em uma verdadeira celebração de alegria e identidade cultural.

Com um repertório animado e recheado de sucessos como Faz o Coração, Mulher Psicopata e É Taca, a banda arrastou cerca de 10 mil pessoas para o Estádio Totão, que vibraram ao som dos maiores hits do grupo baiano. O clima foi de euforia, descontração e comemoração, marcando o encerramento da programação festiva com muita música e interação com o público.

O prefeito Zé Luís celebrou o sucesso da festa e agradeceu a presença da população. “Como gestor, é muito gratificante observar que a população aprovou a nossa programação e se fez presente na festa de aniversário da nossa querida Mâncio Lima. E, pra finalizar, veio ‘fazer o coração com a gente’, neste show maravilhoso da Banda Lambasaia. Um sucesso, e só tenho gratidão ao nosso povo”, declarou.

Durante a apresentação, o vocalista Léo Lambasaia destacou a força da música Faz o Coração, que chegou a ser associada à campanha eleitoral de Zé Luís. “Eu não sabia que no Acre a questão política era tão forte, porque no Nordeste, em específico na Bahia, onde moramos, o negócio [a disputa] pega, hein. Mas eu fico muito agradecido, porque foi uma música que fiz para levar alegria às pessoas”, comentou, arrancando aplausos e risos do público.

Sobre a oportunidade de se apresentar em um local distante dos grandes centros urbanos, Léo foi direto: “É uma honra, pois entre tantas bandas e cantores, nós estamos aqui para levar entretenimento às pessoas”, completou.

A organização do evento informou que a festa transcorreu sem maiores intercorrências e foi considerada um sucesso em todos os aspectos.