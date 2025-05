Banda Lunar estreia projeto com festa de reggae e apoio às mulheres empreendedoras

Uma noite de muito reggae, cultura e conexão. É o que promete a estreia do projeto “Reggaeando com a Banda Lunar”, marcada para o próximo dia 31 de maio, a partir das 20 horas, no espaço O Casarão, localizado na Avenida Brasil, ao lado da Caixa Econômica, no Centro de Rio Branco.

O evento reúne música ao vivo, gastronomia, bebidas geladas e uma feira de artesanato com foco no fortalecimento das mulheres empreendedoras da cidade. A programação conta ainda com participações especiais de Mara Mattaro e Lucas Manah, além do sorteio de diversos brindes durante a festa.

Os ingressos estão à venda por R$ 20,00 (individual) ou R$ 30,00 (combo para duas pessoas). As vendas estão disponíveis pelo link https://bit.ly/banda_lunar_ingressos ou pelo telefone/WhatsApp (68) 99911-8975.

O projeto tem o apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour e busca valorizar a cena cultural local, promovendo uma noite de boas vibrações e muita celebração.

Serviço

O quê: Reggaeando com a Banda Lunar

Quando: 31 de maio (sexta-feira)

Horário: 20h

Onde: O Casarão – Avenida Brasil, ao lado da Caixa Econômica, Centro (Rio Branco-AC)

Ingressos: R$ 20,00 (individual) e R$ 30,00 (combo para duas pessoas)

Link para compra: https://bit.ly/banda_lunar_ingressos

Informações: (68) 99911-8975