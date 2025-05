Banda Rabo de Vaca é a primeira atração confirmada da ExpoBujari 2025

A organização da ExpoBujari 2025 confirmou a primeira atração musical da programação deste ano: a banda Rabo de Vaca se apresenta no dia 28 de junho, sábado, prometendo animar o público com muito forró e energia contagiante.

A feira agropecuária, que acontece de 26 a 29 de junho no município de Bujari, no Acre, é uma das mais tradicionais do calendário estadual, reunindo produtores rurais, expositores, artistas e visitantes em uma extensa programação que valoriza o agronegócio e a cultura regional.

Além de shows, o evento contará com cavalgadas, rodeios, exposições de animais, apresentações culturais e atividades voltadas para toda a família. A expectativa é que a edição de 2025 atraia um grande público, movimentando a economia local e fortalecendo a identidade cultural do município.

A programação completa da ExpoBujari deve ser divulgada nos próximos dias. Os interessados podem acompanhar todas as novidades pelo perfil oficial do evento no Instagram: @expobujari.

Veja o vídeo: