Bandidos acessam celular de Matheus, dupla de Kauan, após assalto e roubam R$700 mil

Na última quarta-feira (28/5), o cantor Matheus Aleixo, da dupla sertaneja Matheus & Kauan, foi vítima de um assalto enquanto estava no trânsito em São Paulo, a caminho de um evento que celebrava os 15 anos de carreira da dupla. Durante a abordagem, os criminosos levaram o celular do artista. Horas depois, Matheus revelou aos fãs que a situação era ainda mais grave do que se imaginava. Por meio de um perfil alternativo no Instagram, na noite de quinta-feira (29/5), o sertanejo contou que os assaltantes acessaram seus dados pessoais, invadiram contas bancárias, alteraram senhas e realizaram transferências via Pix, causando um prejuízo superior a R$ 700 mil.

Angustiado com a situação, ele usou outra conta no Instagram para conseguir comunicar os seguidores e amigos sobre o que estava acontecendo. Até o WhatsApp pessoal do cantor os bandidos conseguiram acessar.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Matheus dupla de Kauan revela roubo de R$700 mil Reprodução: Instagram Matheus confirma roubo em comentário no Instagram Reprodução: Instagram Matheus, dupla de Kauan Reprodução: Instagram Matheus, dupla de Kauan cantando e sorrindo no palco Reprodução Instagram Matheus, dupla de Kauan Reprodução Instagram Matheus e Kauan em entrevista ao portal LeoDias Portal LeoDias Voltar

Próximo

“Gente, entrando aqui porque não consegui acessar o meu perfil @matheus_mek. O bandido que me roubou mudou a senha de tudo, não sei como, porque assim que fui roubado já coloquei como perdido no ‘Buscar iPhone’, e ele está conseguindo acessar até mesmo meu WhatsApp. Mesmo ligando no banco e solicitando o bloqueio das contas, o banco conseguiu entrar, e adivinha? Mais de 700 mil reais roubados usando Pix (o banco não me contatou nenhuma vez pra saber se era eu ou não). Acredito que o banco vá resolver, então não vou citar qual é!”.

Segundo o cantor, ele não tem a pretensão de expor o banco neste momento, pois tem esperança de que a empresa irá resolver. No perfil Cutucadas, no Instagram, Matheus teve acesso ao perfil da dupla e confirmou o caso: “Não vou falar do banco agora, pois minha esperança é que resolva. Se resolverem, vão estar sendo justos pelo erro que cometeram e, com certeza, buscar melhorar o sistema antifraude! Caso não resolvam, falo pra vocês. – Matheus”.