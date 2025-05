Barbearia de Rio Branco viraliza com vídeo durante friagem: “Agarradinho com seu barbeiro”

A frente fria que derrubou as temperaturas em Rio Branco nesta semana tem inspirado não só o uso de casacos, mas também ações criativas no comércio local. Um exemplo vem de uma barbearia da capital, que viralizou nas redes sociais com um vídeo bem-humorado para atrair clientes durante os dias gelados.

No vídeo, dois barbeiros aparecem abraçados, simulando a icônica cena do filme Titanic, enquanto um deles fala em tom cômico: “Tá frio aí? Aqui tá frio. O dia tá propício pra você ficar assim, agarradinho com seu barbeiro. Vem cortar o cabelo, vem!”

A ação inusitada rapidamente chamou a atenção do público nas redes, gerando centenas de curtidas, comentários e compartilhamentos. Internautas elogiaram a criatividade e o bom humor da equipe, que soube transformar a queda de temperatura em oportunidade de marketing.

Além de garantir risadas, a campanha também cumpriu seu objetivo principal: atrair clientes. Segundo os responsáveis pela barbearia, o movimento aumentou desde a publicação do vídeo. Com a previsão de mais dias frios para a região, a barbearia promete continuar usando o bom humor como ferramenta para conquistar a clientela.