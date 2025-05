Barco de família desaparecida há 1 ano é achado a 55 m de profundidade

Uma família de quatro pessoas desapareceu em agosto de 2024 após um naufrágio na Baía de Kachemak, perto de Homer, no Alasca. A embarcação dos moradores do Texas — David, Mary, Colton e Brantley Maynard — foi encontrada nessa quarta-feira (28/5), a 55 metros de profundidade. Também foram encontrados restos mortais na embarcação.

A família era do Texas e havia saído para velejar no Alasca em 2024. O barco naufragou e, apenas no início deste mês, autoridades do Alasca conseguiram localizar a embarcação a 55 metros de profundidade, utilizando um veículo operado remotamente.

A localização dos corpos só foi possível após as autoridades receberem suporte de outras embarcações e empresas. Em 2024, a Equipe de Mergulho, Busca, Resgate e Recuperação do Alasca não obteve sucesso em localizar a família.

A família era composta pelas crianças Colton Maynard, de 11 anos, Brantley Maynard, de 8, e seus pais, David Maynard, de 42, e Mary Maynard, de 37.

Mary Maynard era enfermeira, enquanto David cuidava das crianças e administrava um negócio de jardinagem. Eles naufragaram em um barco de alumínio de 8,5 metros.

As equipes de resgate realizaram o mergulho nesta quarta-feira para chegar até os corpos. Os mergulhadores recuperaram três conjuntos de restos mortais da embarcação afundada e os transportaram ao Instituto Médico Legal do Estado para identificação e autópsia.

Outros familiares foram oficialmente notificados sobre a identificação dos corpos.