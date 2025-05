Barraco, feitiço e olhares fatais: fim de semana teve ex ressurgindo e tombo antes do pagode

Parabéns em dose dupla, para Thiago Mourão e Kalinne Camilo

Na última quinta-feira (22) foi o dia de celebrar a vida da talentosa Kalinne Camilo, confeiteira de mão cheia e futura médica cheia de garra, dedicação e charme! Uma verdadeira inspiração que equilibra doçura e força em tudo o que faz.

Que este novo ano chegue repleto de conquistas, saúde, amor e muito sucesso, tanto nos estudos quanto nas delícias que saem da sua cozinha! Que a vida te recompense com tudo o que seu coração deseja.

E sábado (24) foi o dia de comemorar mais um ano de vida do carismático Thiago Mourão, acadêmico de medicina e já conhecido na fronteira como o Thiago Tubarão.

Que este novo ciclo venha cheio de realizações, sabedoria e conquistas. Que a medicina te abrace com todo sucesso que você merece e que sua jornada continue sendo marcada por força, determinação e aquele jeitão único que só o Tubarão tem!

Parabéns, Kalinne e Thiago! Que venham muitas vitórias, dentro e fora da faculdade!

Investimentos para fortalecer o esporte

Nesta quinta-feira, 22, representantes da área esportiva de Brasiléia estiveram em Rio Branco, em reunião no gabinete do senador Marcio Bittar, com o objetivo de buscar investimentos para o desenvolvimento do esporte local.

Durante o encontro, o parlamentar demonstrou receptividade e garantiu apoio, com a previsão de recursos voltados à ampliação e melhoria do estádio de futebol da cidade.

A movimentação acontece logo após o retorno do campeonato de futebol de campo no município, que foi reativado no último dia 17, após seis anos sem edições. A proposta é fortalecer ainda mais as competições locais, incluindo o resgate da tradicional Copa BOLPEBRA.

Na ocasião, também foram solicitados recursos para áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura, visando o fortalecimento das políticas públicas no município.

Além dos representantes esportivos, participaram da reunião assessores e colaboradores que acompanham de perto as ações em prol do desenvolvimento regional.

Sushi do Chicó

No cenário gastronômico do Alto Acre, o Sushi do Chicó destaca-se como referência máxima em culinária japonesa, proporcionando uma experiência singular que alia tradição, frescor e requinte. Situado em Brasileia, o restaurante conquista paladares exigentes com um cardápio cuidadosamente elaborado, onde cada peça de sushi reflete a precisão e a delicadeza típicas da arte japonesa.

Com uma seleção primorosa de ingredientes frescos e nobres, o Sushi do Chicó eleva o conceito de sabor e qualidade, contemplando desde os clássicos sushis e temakis até sofisticados combinados, que atendem aos mais variados gostos e ocasiões. A maestria na preparação é acompanhada por um atendimento presencial acolhedor, que recebe os clientes em um ambiente agradável, pensado para celebrar a cultura e o prazer da boa comida.

Para maior conveniência, o Sushi do Chicó também oferece um serviço de delivery eficiente e ágil, garantindo que os amantes da culinária japonesa possam desfrutar das iguarias no conforto do seu lar, sem perder a essência e a qualidade que tornam essa experiência inesquecível.

A combinação de técnica apurada, ingredientes selecionados e atendimento impecável faz do Sushi do Chicó não apenas um restaurante, mas uma verdadeira referência cultural e gastronômica no Alto Acre.

Para mais informações ou para fazer um pedido, entre em contato pelo telefone:

Whatssap (68) 999003-1095

Pagode S.A

No sábado, 24 de maio de 2025, o Q.G.I.V Gastrobar, localizado em Epitaciolândia, foi palco de uma noite memorável com o show do Grupo Pagode S.A., que atraiu simpatizantes do samba e do pagode.

A apresentação teve início por volta das 1h da manhã, proporcionando ao público uma experiência musical envolvente e contagiante. O Grupo Pagode S.A. trouxe um repertório recheado de sucessos que marcaram a história do gênero, encantando os presentes com sua energia e talento.

Com um ambiente acolhedor e uma estrutura impecável, o Q.G.I.V Gastrobar se consolidou como um dos principais espaços de entretenimento da região, oferecendo aos seus clientes momentos de lazer e diversão de alta qualidade.

Confira a galeria de fotos

Rancho Pirme

No próximo dia 30 de maio, a casa noturna Rancho Prime, referência em entretenimento na região do Alto Acre, será palco de um dos eventos mais aguardados do semestre: a Farra Universitário 2.0. A festa reúne um line-up de peso e promete uma noite de celebração vibrante, com música de qualidade e uma estrutura pensada para proporcionar uma experiência única ao público universitário e amantes da boa música.

O destaque da noite será o show nacional de Felipe Morais, artista consagrado no cenário sertanejo atual. Com uma performance marcada por carisma, talento e um repertório repleto de sucessos, Morais promete emocionar e animar o público com seus hits dançantes.

Antes do show principal, o evento contará com uma programação de pré-shows que valoriza artistas em ascensão e talentos locais:

DJ Sorem abrirá a noite com um set vibrante, unindo batidas eletrônicas e ritmos populares para aquecer a pista.

abrirá a noite com um set vibrante, unindo batidas eletrônicas e ritmos populares para aquecer a pista. Maria Clara , com sua voz marcante e presença cativante, levará ao palco um show que transita entre o sertanejo e o pop contemporâneo.

, com sua voz marcante e presença cativante, levará ao palco um show que transita entre o sertanejo e o pop contemporâneo. O clima de descontração e brasilidade será garantido pelo Pagodinho do Richard, que promete envolver o público com clássicos e releituras no melhor estilo pagode raiz.

A estrutura da Rancho Prime com Camarotes ,espaços VIP e área prime, tudo planejado para acolher os convidados com conforto, segurança e alto padrão de qualidade.

A Farra Universitário 2.0 reafirma o compromisso com a valorização da cena musical nacional e regional, além de se consolidar como um dos maiores encontros festivos da juventude acreana.

Vida alheia

Prepare o chá e o ventilador porque o barraco do fim de semana foi digno de novela das nove com direito a gritaria, tentativa de feitiçaria e um MMA improvisado no meio do relacionamento. Segundo fontes que não perderam um detalhe, o casal mais polêmico do momento teve uma daquelas brigas de deixar vizinho em silêncio espiando pela fresta da janela. A moça, já com fama de “brava e decidida”, chegou a ameaçar “castar” o boy, mas, ao que tudo indica, não rolou… O que rolou mesmo foi peia!

A moça ficou tão revoltada que, em vez de usar pó de enxofre, deixou o rapaz todo “lapiado” — como se tivesse saído de um treino de Muay Thai sem luva. Mas calma, porque ele também reagiu, e ela não saiu ilesa não: pegou uns tapas bem dados também. Um troca-troca de “carinho bruto”, digamos assim. Mas aqui vem o melhor da história: eles continuam juntos!

Isso mesmo, minha gente. Depois da tempestade, veio a calmaria (e um storie de mãozinha dada). Parece que o amor venceu a peia, a magia falhada e os arranhões no orgulho. No amor vale tudo até uns tapas, umas ameaças de feitiço e uma boa dose de DR com sangue quente. O importante é que no final, pelo menos por enquanto, ninguém foi “castado” e o casal segue firme até o próximo capítulo!

O que era pra ser só mais uma noite de pagode e diversão no QGiv Gastrobar virou palco de um verdadeiro climão de bastidor! Durante o agitado show do grupo Pagode S.A., um empresário bastante conhecido no Alto Acre chamou atenção não só pela presença como sempre discreta e elegante, mas pela companhia e… pelos olhares trocados. Acontece que ele estava acompanhado de sua atual namorada, que aliás não desgrudava nem por um segundo. Mas, como diz o ditado, “quem vive de passado é museu… mas às vezes o museu dá vontade de visitar”. Isso porque, circulando lindamente pelo evento, estava sua ex-namorada, solteira, confiante e deslumbrante, vestida de maneira impecável e distribuindo sorrisos como quem sabe exatamente o que está fazendo. E foi aí que o ar ficou pesado e os olhares, intensos. Testemunhas juram ter visto um breve ,mas revelador cruzar de olhares entre os dois, daqueles que dizem tudo sem precisar dizer nada. Ele, tentando disfarçar com goles de bebida e atenção redobrada à atual. Ela, com a cabeça erguida, olhando de canto e com aquele sorrisinho de “sei o poder que tenho”. A atual pareceu perceber o clima, mas manteve a postura. Nada de escândalo, mas os mais atentos garantem: o gelo no olhar falou mais alto do que qualquer batucada do pandeiro. Será que foi só nostalgia passageira, ou tem faísca querendo reacender no meio dessa roda de samba? O que podemos garantir é que o verdadeiro espetáculo da noite não estava só no palco, viu?

A noite era de música boa, mas teve gente que começou a farra cedo demais! Durante o show do grupo Pagode S.A., realizado no último sábado no QGiv Gastrobar, um rapaz acabou virando atração paralela e não foi pelo talento no samba, não. Segundo testemunhas bem posicionadas (e com o celular quase pronto pra filmar), o jovem chegou animado e foi direto ao ponto: encheu o copo e o corpo de coragem líquida antes mesmo do grupo subir ao palco Resultado? Mal o pagode começou e ele já tava no fim da linha. Cambaleando pelo ambiente, com o copo numa mão e o desequilíbrio na outra, o moço acabou protagonizando um belo tombo que arrancou risos, sustos e comentários do tipo “ihhh, esse já foi!”. Por sorte, ninguém se machucou (só o orgulho mesmo), e ele foi ajudado por amigos que o tiraram discretamente de cena ou quase discretamente, já que metade do público viu tudo. Fica a dica, né? Pagode é pra curtir, não pra “desmaiar no pré-show”. Mas no fim das contas, ele garantiu entretenimento antes mesmo do primeiro acorde.

Durante um evento recente em Cobija, duas figuras bem conhecidas da cena social da fronteira quase se esbarraram e o ar ficou mais pesado que perfume de duty free. Testemunhas juram que o clima foi de cortar com faca sem ponta: olhares atravessados, sorrisos falsos e uma taça de espumante que quase voou (mas foi salva por um garçom ninja). A rivalidade? Dizem que é antiga, e envolve um ex, uma festa e um vestido emprestado nunca devolvido.

Apoio