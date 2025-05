Horas depois de Cauã Reymond se manifestar sobre as polêmicas recentes envolvendo os bastidores de Vale Tudo, Bella Campos foi às lágrimas, neste domingo (25/5), ao participar do quadro Vou de Táxi, do Domingão com Huck.

Em um bate-papo com o apresentador, a atriz se emocionou ao recordar o início da carreira e as dificuldades que ela e a família passavam diariamente.

“Só queria sobreviver, te o mínimo de condição porque a gente vivia uma realidade que tinha que decidir se ia pagar a conta de luz, o aluguel ou fazer a compra no supermercado. Então, minha carreira começa numa tentativa de sobrevivência”, definiu.

As tretas e críticas

Ainda durante a entrevista, a intérprete de Maria de Fátima contou como está o psicológico após a repercussão das críticas sobre sua atuação e os rumores de treta entre ela e o colega de elenco.

“Não me interessa criar uma imagem de uma pessoa que não se abala, que não se afeta. Não tem como a gente dizer que não se afeta com essa crueldade. Eu converso muito com a minha mãe sobre isso: ‘Caraca, a gente conseguiu criar uma vida minimamente digna’. Tem dias que são muito difíceis”, desabafou.

E finalizou: “Quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu sei muito bem quem é a Bella. E eu estaria sendo muito cruel comigo de, em quatro anos de carreira, me cobrar uma perfeição”, encerrou.

Bella Campos conversou com Luciano Huck no Domingão

Bella Campos desabafou sobre as dificuldades que a família passou

Bella Campos chora ao falar sobre críticas e polêmicas em Vale Tudo

Bella Campos e Cauã Reymond se envolveram em treta nos bastidores de Vale Tudo

Bella Campos e Cauã Reymond se estranharam

Cauã Reymond e Bella Campos estão no elenco de Vale Tudo, na Globo

Bella Campos e Cauã Reymond começaram briga antes da estreia de novela

Bella Campos e Cauã Reymond vivem Maria de Fátima e César

Cauã Reymond e Bella Campos em Vale Tudo

