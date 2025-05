Bella Campos chora ao lembrar da vida antes de ser atriz e comenta críticas à sua atuação

Bella Campos se emocionou ao relembrar as dificuldades que enfrentou antes de se tornar atriz. Neste domingo (25/5), durante participação no “Domingão com Huck”, a artista contou que sua carreira começou como uma tentativa de sobrevivência. Durante sua participação no quadro “Vou de Táxi”, a intérprete de Maria de Fátima em “Vale Tudo”, ainda respondeu sobre as críticas em relação a sua atuação na novela.

“A gente vivia uma realidade muito difícil. A minha carreira começou numa tentativa de sobrevivência”, emocionou-se Bella. “Eu só queria sobreviver, só queria ter o mínimo de condição, porque a gente vivia uma realidade em que precisava escolher entre pagar a conta de luz, o aluguel ou a compra do supermercado”, explicou para Luciano Huck.

Bella Campos como Maria de Fátima Acioli em "Vale Tudo", versão de 2025 Divulgação: Globo Maria de Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond) em "Vale Tudo" Reprodução/Globo Bella Campos e Humberto Carrão – Foto: Fabrício Pioyani/AgNews

Sobre as críticas negativas que está recebendo por sua atuação em “Vale Tudo”, Bella abriu o coração: “Tem dias que são muito difíceis. Sei muito bem quem é a Bella e seria cruel se em quatro anos de carreira exigisse a perfeição”, desabafou. Segundo a atriz, não tem como ela dizer que não se afeta com os comentários.