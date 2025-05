Benedito Ruy Barbosa é internado na UTI com quadro de insuficiência renal

No último domingo (25/6), o autor de novelas Benedito Ruy Barbosa precisou ser internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital HCor, em São Paulo. O dramaturgo teve uma piora em seu quadro de insuficiência renal, já que sofre com a perda progressiva e irreversível da função dos rins.

Segundo as informações do Gshow, mesmo com a piora no funcionamento dos rins, o último boletim médico da unidade de saúde, divulgado no último domingo (25/5), afirma que o escritor teve uma melhora clínica. Por outro lado, ainda não existe uma previsão de alta neste primeiro momento.

Edmara Barbosa, filha de Benedito, revelou ao G1 que o pai está internado tratando uma infecção urinária. “Ele está internado tratando uma infecção urinária. Mas está bem”, declarou. Inclusive, ela também disse que essa ida para o hospital foi para realizar exames e tomar antibióticos contra a infecção urinária. “Ele não está intubado, nem corre risco de morte”, acrescentou.