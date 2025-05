Benedito Ruy Barbosa pode deixar UTI; leia novo boletim médico

O autor Benedito Ruy Barbosa, de 94 anos, tem apresentado melhora em seu quadro clínico, de acordo com os médicos. Internado desde o último dia 20 de maio na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital HCor, localizado em São Paulo, o dramaturgo pode ser transferido para um quarto nos próximos dias.

Em novo boletim médico divulgado na tarde desta quarta-feira (28/5), a equipe médica do autor afirmou que o autor segue “apresentando melhora evidente do quadro clínico e laboratorial”, mas ainda não há previsão de alta.

“O Hcor informa que o paciente Benedito Ruy Barbosa continua apresentando melhora evidente do quadro clínico e laboratorial, com boa perspectiva de transferência da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o quarto nas próximas 48 horas. Ainda não há previsão de alta”, diz o texto, assinado pelos médicos Gabriel Dalla Costa e Cyrilo Emilio Zuccon Mantovani.

Benedito Ruy Barbosa sofre com Alzheimer e tem problema renal. O autor, que criou diversas novelas de sucesso como Pantanal, O Rei do Gado e Renascer, foi levado à unidade de saúde pelos familiares, no último dia 20, após um agravamento da função renal.