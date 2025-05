Bermuda, Purgatório, Solara e mais: todos os mapas de Free Fire até 2025

Free Fire chegou a seu sétimo mapa com Solara, que se junta aos já icônicos Bermuda, Purgatório, Kalahari, entre outros. Esses e os demais mapas do game proporcionam confrontos intensos, visuais únicos e exigem estratégias adequadas para conquistar as vitórias. Desde o seu lançamento em 2017, o jogo da Garena acumula sete mapas lançados, o que ajuda a manter a jogabilidade variada e sem enjoar os jogadores sempre com o mesmo lugar.