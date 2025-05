Bia Haddad despacha número 9 do mundo e vai à semifinal em Estrasburgo

Após três horas de partida, a paulista Beatriz Haddad Maia garantiu a classificação às semifinais do WTA 500 de Estrasburgo (França), último torneio antes de Roland Garros. Nesta quinta-feira (22), a paulistana (23ª no ranking) venceu de virada a norte-americana Emma Navarro, atual número 9 do mundo, por 2 de a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (3) e 6/2.

Após um início de ano conturbado, Bia Haddad disputará sua primeira semifinal na temporada a partir das 9h30 (horário de Brasília) desta sexta (23). A adversária será a cazaque Elena Rybakina (12ª). Se avançar à final, Bia voltará ao top 20 do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, na sigla em inglês) na próxima atualização na segunda (26).

O triunfo desta quinta (22) em Estrasburgo teve sabor de revanche. Há pouco mais de um mês, Bia Haddad foi eliminada por Navarro nas oitavas de final do WTA 500 de Stuttgart (Alemanha), quando perdeu o primeiro set por 6/3 e depois levou um pneu (6/0) na parcial seguinte.

“Estava muito empolgada em vir e curtir a partida. Emma está fazendo um grande ano e a temporada passada também. Me preparei para qualquer situação que tivesse pela frente. Estou muito feliz de novo com minha mentalidade e posso curtir um pouco mais de Estrasburgo”, disse Bia durante entrevista em quadra, após a classificação.

Luisa Stefani vai decidir título de duplas

A parceria da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos avançou à final de duplas femininas nesta quinta (22), após a desistência das cabeças de chave número 1, formada pela canadense Gabriela Dabrowski com a neozelandesa Erin Routliffe. A canadense sofreu uma lesão na costela e abriu mão do embate das semifinais.









Foi a segunda desistência seguida no caminho de Stefani e Babos: na quarta (21) elas já haviam avançado às semifinais, após a tcheca Marie Bouzkova se retirar do torneio devido à uma lesão na coxa esquerda. Boukova disputava o torneio de duplas ao lado da russa Alexandra Panova.

Stefani e Babos – campeãs do WTA 500 de Linz (Áustria) – decidirão o título com as vencedoras da outra semifinal, entre a parceria da chinesa Guo Hanyy com a norte-americana Nicole Melichar-Martinez contra a dupla de Jiang Xinyu (China) e Wu Fang Hsien (Taiwan). A semi está programada para às 7h desta sexta-feira (23).