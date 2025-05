Bia Haddad vence em Estrasburgo e avança às semifinais

A tenista brasileira Bia Haddad deu mais um passo na disputa do Aberto de Estrasburgo, na França. Na manhã desta quinta-feira (22/5), Bia derrotou a norte-americana Emma Navarro, de virada, por 2 sets a 1, e passou para a semifinal do torneio.

Essa foi a segunda vitória da brasileira na competição. Diante da número 9 do ranking mundial de tênis, Bia conseguiu reagir e vencer, com parciais de 3/6, 7/6 e 6/2 em 3h de jogo.

O resultado coloca a número 23 do ranking em uma semifinal após oito meses. Bia Haddad ainda não havia vencido três partidas consecutivas na atual temporada. Com o triunfo, a brasileira irá enfrentar Elena Rybakina, do Cazaquistão, 12ª colocada no ranking, nesta sexta-feira (23/5).

A competição de Estrasburgo é a última antes da estreia em Roland Garros.