Bianca Censori deixa bumbum à mostra e gera nova onda de críticas

Bianca Censori, de 30 anos, reacendeu debates sobre seus looks provocativos nesta terça-feira (20/5), após ser flagrada com uma saia estilo avental — e nada mais por baixo. A peça já havia sido usada por ela no último sábado (17/5), em Mallorca, na Espanha, mas com um detalhe diferente: antes, ela ainda vestia calcinha. Agora, dispensou totalmente a lingerie, deixando o bumbum completamente à mostra.

Casada com o rapper Kanye West, de 47, Bianca vem se tornando conhecida tanto por sua atuação como arquiteta quanto pelas escolhas de figurino cada vez mais ousadas. O visual polêmico da semana passada incluiu um top preto de tela transparente que revelava completamente os seios. O casal foi visto caminhando por uma feira popular da ilha espanhola, chamando a atenção de moradores e turistas. A repercussão foi imediata.

Segundo relatos publicados pelo site news.com.au, diversos presentes expressaram incômodo com a cena. “Dava para ouvir as pessoas perguntando: ‘Aquele é mesmo o mamilo dela?’”, disse uma testemunha. Outra criticou: “Se fosse qualquer outra pessoa que não fosse famosa, já estaria presa”.