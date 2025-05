Bittar defende fim da reeleição e mandato de cinco anos para o Legislativo

Durante reunião na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, o senador acreano Márcio Bittar (União Brasil) manifestou apoio ao projeto de autoria do senador Marcelo Castro (MDB-PI), que propõe o fim da reeleição para cargos do Poder Executivo e estabelece mandatos de cinco anos para parlamentares do Legislativo.

“Quero deixar clara a minha opinião: eu sou favorável ao projeto do Marcelo Castro, acabando com a reeleição nos cargos executivos, com o mandato de cinco anos para o Legislativo, para deputado federal, estadual e senador. Deixar clara a minha posição”, afirmou Bittar durante a sessão.

A proposta debatida na CCJ visa reformar o sistema político brasileiro, pondo fim à possibilidade de recondução consecutiva para presidentes da República, governadores e prefeitos. Em contrapartida, o mandato seria estendido para cinco anos, também valendo para deputados e senadores, com o objetivo de uniformizar os prazos e garantir maior estabilidade institucional.

A declaração de Márcio Bittar reforça o grupo de parlamentares que enxergam a reeleição como um fator de desequilíbrio na disputa democrática, além de promover a renovação mais frequente das lideranças políticas.

O projeto ainda está em tramitação e deverá passar por outras etapas antes de ser apreciado pelo plenário do Senado. Caso aprovado, poderá representar uma das maiores mudanças nas regras eleitorais do país nas últimas décadas.