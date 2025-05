Blades of Fire e Fantasy Life são destaques nos lançamentos da semana

Blades of Fire e Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time são os destaques nos lançamentos da semana, com o novo RPG de ação Souslike da produtora MercurySteam e o simulador de vida em um mundo de fantasia da Level-5 Inc. Eles são acompanhados ainda pelo remaster do clássico da Capcom Onimusha 2: Samurai’s Destiny de PlayStation 2 (PS2), as caóticas entregas de Deliver at All Costs, as máquinas pesadas de construção de RoadCraft e mais. Saiba tudo sobre os lançamentos da semana, como data, preço e plataformas nas quais estarão disponíveis.