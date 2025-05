Bloodborne por R$ 50, Red Dead e mais jogos entram em oferta nesta semana

A loja digital do PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) traz mais de dois mil títulos em oferta na promoção Multiverso de Jogos, com destaque para Armored Core 6: Fires of Rubicon quase pela metade do preço, ou seja, R$ 179,94. Outro sucesso da From Software, Bloodborne, também chama a atenção por R$ 49,75. Já nos consoles Xbox, The Witcher 3: Wild Hunt celebra seu décimo aniversário com um dos seus menores preços históricos, saindo por R$ 14,30. Caso o jogador opte pela versão completa, com os DLCs, o preço praticado é R$ 38.