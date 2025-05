BNegão, exposições gratuitas e festival árabe: o fim de semana em SP

Este final de semana em São Paulo será marcado pela Virada Cultural, mas, para além da programação gratuita promovida pela prefeitura, outros eventos tomam conta da cidade nesta sexta-feira (23/5), sábado (24) e domingo (25).

Para os fãs de shows, o cantor BNegão apresenta o álbum Metamorfoses, Riddims e Afins no Sesc Pinheiros, na sexta-feira.

A programação completa da Virada Cultural 2025 você encontra aqui!

Quem procura algo mais intimista, na sexta será possível conferir a exposição gratuita Rosa Luxemburgo: Vida e Revolução na Casa Marx. Também no dia 23, acontece a estreia da mostra Arquipélago – Culturas Insulares, da fotógrafa italiana Corinna Del Bianco, no Instituto Italiano de Cultura de São Paulo. No sábado (24), a Casa Museu Ema Klabin abre as portas para a exposição Tempos de Uma Casa, que convida o público a conhecer os bastidores da residência de Ema Klabin antes de sua conversão em museu. O sábado é o último dia para visitar a mostra POPPOOR, que apresenta as pinturas mais recentes de Jaca na Galeria Choque Cultural.

No sábado (24), a Biblioteca Álvaro Guerra vai receber um pedacinho da Amazônia no evento gratuito Caldos e Contos, que mistura histórias e mediação de leitura, café da manhã coletivo e o show da dupla Mundo Aflora. Tanto no sábado quanto no domingo, o Festival Mil e Um Sabores vai levar a gastronomia e a cultura do Oriente Médio ao Largo da Batata.

BNegão – Metamorfoses, Riddims e Afins

Nesta sexta-feira (23), o rapper BNegão apresenta a nova turnê do álbum Metamorfoses, Riddims e Afins, com um show no Sesc Pinheiros. O músico convida o público a um mergulho em sua jornada de reinvenção, entre batidas de samba-reggae no ritmo da cumbia, o peso do punk nacional e a explosão do arrocha carioca.

O cantor é um dos vocalistas à frente do grupo Planet Hemp e também fundador dos Seletores de Frequência.

Onde: Sesc Pinheiros

Endereço: Rua Pais Leme, 195 – Pinheiros

Quando: 23 de maio

Horário: 21h

Preço: R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira)

Onde comprar: É preciso comprar ingresso nas bilheterias.

Rosa Luxemburgo: Vida e Revolução

Estreia, nesta sexta-feira, a primeira exposição sediada na Casa Marx São Paulo. Gratuita, a mostra traz quadros expositivos sobre a vida e obra da grande revolucionária polonesa Rosa Luxemburgo para uma exposição temporária.

A abertura da exposição acontecerá durante o lançamento do livro Rosa Luxemburgo: A Águia da Revolução, de Diana Assunção. A mostra é fruto de uma parceria entre a Fundação Rosa Luxemburgo e a Casa Marx.

Onde: Casa Marx

Endereço: Praça Américo Jacomino, 49 – Sumarezinho

Quando: De 23 de maio até 28 de julho

Horário: Segunda a sexta: das 12h às 20h | Sábados: das 12h às 18h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é necessário retirar ingresso.

Arquipélago – Culturas Insulares – Corinna Del Bianco

A exposição Arquipélago. Culturas Insulares, com fotos da fotógrafa italiana Corinna Del Bianco toma conta do Instituto Italiano de Cultura de São Paulo (IICSP) a partir de 23 de maio. A mostra reúne 44 fotografias e um vídeo que documentam a relação entre comunidades insulares do Mediterrâneo e seus ambientes naturais.

O projeto tem entrada gratuita e fica disponível no instituto até o final de julho, destacando a cultura resiliente dessas populações, que souberam adaptar-se a condições adversas como escassez de água, ventos extremos e terrenos áridos, desenvolvendo uma convivência harmônica e produtiva com a natureza.

Onde: Instituto Italiano de Cultura de São Paulo

Endereço: Avenida Higienópolis, 436 – Higienópolis

Quando: De 23 de maio até 31 de julho

Horário: Segunda a quinta: das 9h às 20h (instalação de vídeo disponível até 17h30) | Sexta-feira: das 9h às 20h (instalação de vídeo disponível até 13h) | Sábado: das 9h30 às 12h30 e das 13h às 18h (sem instalação de vídeo)

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é necessário retirar ingresso.

Tempos de uma Casa – Museu Ema Klabin

A Casa Museu Ema Klabin abre as portas, neste sábado, para a exposição Tempos de uma Casa, que convida o público a conhecer os bastidores da residência de Ema Klabin antes de sua conversão em museu, revelando aspectos pouco conhecidos de seu cotidiano.

Com curadoria de Paulo de Freitas Costa, a exposição conta com mais de 80 documentos, 60 fotografias e 90 peças da coleção, revelando o cotidiano da casa da colecionadora e convida o público a pensar as relações sociais, afetivas e de poder que se estabeleceram ali.

Onde: Casa Museu Ema Klabin

Endereço: Rua Portugal, 43 – Jardim Europa

Quando: A partir de 24 de maio

Horário: Quarta a domingo: das 11h às 17h

Preço: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)

Onde comprar: É preciso comprar ingresso na bilheteria.

POPPOOR – Galeria Choque Cultural

A Galeria Choque Cultural abriga a exposição POPPOOR, do artista multimídia e ilustrador porto-alegrense enraizado em São Paulo, Jaca. A mostra apresenta pinturas mais recentes e trabalhos inéditos do artista, que está inserido na vertente da pop art.

Com curadoria de Lui Tanaka, o título POPPOOR foi criado pelo próprio artista e é um neologismo que pode remeter tanto ao pop art inglês dos anos 1950 quanto ao que surgiu na década seguinte nos Estados Unidos, criado por Andy Warhol.

Onde: Galeria Choque Cultural

Endereço: Alameda Sarutaiá, 206 – Jardim Paulista

Quando: Até 24 de maio

Horário: Sexta: das 11h às 18h | Sábado: das 10h às 17h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é necessário retirar ingresso.

Caldos e Contos

O evento Caldos e Contos, promovido pela ONG Vaga Lume, mistura histórias e mediação de leitura, café da manhã coletivo e um show da dupla Mando Aflora no jardim da Biblioteca Álvaro Guerra. A ideia do encontro é mostrar que ler pode ser uma experiência leve, divertida e cheia de afeto.

No local, será possível conhecer de perto o acervo e o mobiliário das bibliotecas comunitárias que a ONG mantém na Amazônia Legal. O evento é gratuito e acontece a partir das 10h.

Onde: Jardim da Biblioteca Álvaro Guerra

Endereço: Avenida Pedroso de Morais, 1.919, Pinheiros

Quando: 24 de maio

Horário: Das 10h às 13h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é necessário retirar ingresso.

Festival Mil e Um Sabores

No final de semana, o Largo da Batata será tomado pelo maior evento de gastronomia e cultura do Oriente Médio, com entrada franca e livre para para pets. O Festival Mil e Um Sabores promete reunir a culinária com aromas marcantes, artesanatos, histórias e tradições da cultura.

As atrações incluem ainda uma rica programação cultural, composta por danças típicas e show de hip hop. Os estandes apresentarão delícias da cozinha árabe, libanesa, síria, marroquina e de outros países da região.

Onde: Largo da Batata

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, S/N – Pinheiros

Quando: 24 e 25 de maio

Horário: Das 11h às 22h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é necessário retirar ingresso.