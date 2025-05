Bocalom colhe primeiras sementes de arroz que serão destinadas à agricultura familiar

As primeiras sementes de arroz plantadas em Rio Branco foram colhidas e devem ser utilizadas para fortalecer a agricultura familiar no município. A iniciativa faz parte de um projeto da prefeitura de Rio Branco em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com foco na produção local e geração de empregos no campo. O prefeito Tião Bocalom publicou vídeo comemorando o feito.

A colheita, realizada em uma área de três hectares, resultará em sementes suficientes para o plantio de até 100 hectares, que serão distribuídas a 100 produtores rurais da agricultura familiar. A previsão é que a distribuição ocorra em cerca de 10 meses, no período ideal de plantio. “Ainda vai levar uns 40 dias pra deixarmos ela no ponto, mas só iremos distribuir quando estiver próximo ao plantio”, explicou o secretário municipal de Agricultura, Euracides Caetano.

Durante visita técnica à Embrapa, Bocalom destacou os investimentos da gestão municipal em toda a cadeia produtiva rural, como melhorias em estradas, mecanização, assistência técnica e insumos. “Fizemos o Produzir para Empregar. Agora é a hora de começar a colher esses frutos”, afirmou.

Segundo Bocalom, Rio Branco consome aproximadamente R$500 mil em arroz por dia, o que representa R$15 milhões mensais e R$180 milhões por ano. O prefeito defende que boa parte desse valor poderia permanecer no estado, movimentando a economia local. “Tudo isso vai embora e poderia estar aqui gerando empregos, gerando renda. O emprego acontece em função disso, quando você planta aqui, movimenta todo o mercado e todo mundo ganha dinheiro”, reforçou.

Com a colheita das sementes, o município dá um passo importante rumo à autossuficiência na produção de arroz, visando substituir gradativamente a importação do grão por uma cadeia produtiva local, com qualidade reconhecida em nível nacional.