Boletim médico atualiza quadro de Benedito Ruy Barbosa

Cinco dias após ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hcor, em São Paulo, após um agravamento da função renal, conforma a coluna Fábia Oliveira contou, com exclusividade, Benedito Ruy Barbosa tem apresentado melhora em seu estado de saúde. A informação foi confirmada pelo boletim médico, emitido na tarde deste domingo (25/5).

“O Hcor informa que o dramaturgo Benedito Ruy Barbosa foi internado no hospital, no dia 20 de maio de 2025, devido à agudização de um quadro de insuficiência renal crônica”, começou o comunicado, assinado pelo diretor técnico Gabriel Dalla Costa e pelo clínico geral Cyrilo Emilio Zuccon Mantovani.

Em seguida, a nota atualiza o estado de saúde do escritor: “O paciente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e vem apresentando melhora clínica e de exames laboratoriais. No momento, não há previsão de alta”, encerrou.

A notícia da internação

Benedito Ruy Barbosa, de 94 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hcor, em São Paulo. O dramaturgo, que sofre com Alzheimer e tem problema renal, foi levado à unidade de saúde pelos familiares após um agravamento da função renal.

De acordo com fontes da coluna Fábia Oliveira, o escritor estava em casa e, por conta da confusão causada pelo transtorno, arrancou a sonda que usava para urinar. Ao chegar no hospital, ele foi diagnosticado com infecção urinária.

Esta jornalista que vos escreve descobriu, ainda, que ele tem apresentado episódios de delírio que, por conta da idade, se agrava. A equipe está com a atenção redobrada com o novelista.