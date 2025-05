Bolsonaro fecha acordo com União Brasil para eleição no Rio em 2026

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fechou um acordo com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacellar (União Brasil), para as eleição ao governo do Estado em 2026.

Pelo acerto, Bolsonaro apoiará a candidatura de Bacellar ao governador. Em troca, indicará o candidato a vice. Além disso, o PL terá direito às duas vagas ao Senado na chapa.

4 imagens

Jair Bolsonaro vai Rodrigo Bacellar para o governo do Rio



Bacellar é presidente da Alerj



Deputado é próximo do atual governador do Rio



Jair Bolsonaro vai indicar o vice de Bacellar



O acordo foi fechado por Bolsonaro em conversa com Bacellar na sexta-feira (23/5). Na conversa, o ex-presidente disse topar apoiar o deputado, desde que não apareça nada que o desabone.

Bolsonaro indicará para a vice o empresário Renato Araújo (PL). Homem de confiança do ex-presidente, Renato disputou a prefeitura de Angra dos Reis (RJ) em 2024, mas não se elegeu.

O apoio de Bolsonaro a Bacellar já foi comunicado a lideranças do PL que resistem ao apoio do partido ao presidente da Alerj. Entre os resistentes, está o líder da sigla na Câmara, Sóstenes Cavalcante.

Para o Senado, o PL indicará o senador Flávio Bolsonaro (RJ), que tentará reeleição, e o atual governador do Rio, Cláudio Castro, um dos principais apoiadores da candidatura de Bacellar.

Castro, inclusive, pretende deixar o cargo no primeiro semestre do próximo ano, para que Bacellar assuma o governo do Rio de Janeiro e, com a máquina na mão, dispute a reeleição em outubro.

Para que isso fosse possível, Castro indicou o vice-governador, Thiago Pampulha (MDB), para o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). Assim, a fila andou e Bacellar se tornou o primeiro na linha sucessória.