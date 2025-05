bolsonaro-sinaliza-candidatura-do-policial-caporezzo-ao-senado-em-mg

O ex-presidente Jair Bolsonaro sinalizou que apoiará o deputado estadual Cristiano Caporezzo, do PL de Minas Gerais, para a disputa ao Senado no ano que vem. Em um evento com aliados, o ex-mandatário se referiu ao correligionário como “senador”.

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais para referendar a escolha do pai: “Tem meu apoio para o Senado. Já provou honestidade, fidelidade e inteligência”.

Procurado, Caporezzo afirmou: “O próprio Bolsonaro vai anunciar, no momento certo, a sua definição. Da minha parte não haverá precipitação, apenas seguirei o comando dele. Sei que ele também está considerando o Domingos Sávio e Eros Biondini. A escolha dele será também a minha.”

“Penso que o Senado requer, hoje, alguém com coração e, no melhor dos sentidos, ‘sangue no olho’. E esta não é uma metáfora agressiva, pois pior do que isto, é uma hemorragia institucional na República”, afirmou o cotado de Bolsonaro para o Senado.

Foi Caporezzo quem escreveu numa folha de papel, para Bolsonaro, a célebre frase: “Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d’état in Brasil”, lida pelo ex-presidente durante discurso na Avenida Paulista.

Político mais conhecido do PL mineiro, Nikolas Ferreira não terá idade suficiente para disputar o Senado no ano que vem.