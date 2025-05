Bomba no ministério: suspeito diz que mandaram ele explodir STF

A coluna apurou que Flávio Pacheco da Silva, 52 anos, o homem que ameaçou explodir uma bomba no Ministério do Desenvolvimento Social na tarde dessa quinta-feira (22/5), relatou em interrogatório que, no ano passado, uma pessoa foi até sua casa, na Estrutural, e lhe entregou um artefato explosivo para que ele o explodisse no Supremo Tribunal Federal (STF).

À polícia, o homem afirmou que o artefato que o entregaram era feito de PVC, papelão e pólvora. Ele não soube dizer o nome de quem o entregou a bomba caseira. “Isso foi antes daquele rapaz ir lá no Supremo”, disse, referindo-se a Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, que morreu após se explodir na Praça dos Três Poderes, em novembro.

Leia também

Ainda no interrogatório, Flávio também afirmou que sofre perseguição política desde 2022 e que chegou a ser torturado após pedir para deixar o país. Por fim, ele afirmou que o explosivo que levou ao ministério não tinha capacidade de ignição e que ele jamais teria coragem de explodir o local.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

PM do DF atua na ocorrência

2 de 4

PMDF atuou na ocorrência

3 de 4

CBMDF atuou na ocorrência

4 de 4

PM do DF atua na ocorrência

Hugo Barreto/Metrópoles

@hugobarretophoto

Entenda

Na tarde dessa quinta-feira (22/5), a Operação Petardo foi acionada após Flávio, acompanhado de sua esposa e de duas crianças, ameaçar estourar um artefato na sede do Ministério de Desenvolvimento.

Para identificá-lo, a Polícia Civil usou uma tecnologia de reconhecimento facial e assim confirmou a identidade do suspeito.

Uma testemunha afirmou que as ameaças foram iniciadas após Flávio dizer que havia ido ao local buscar atendimento para o seu irmão esquizofrênico e ouvir de uma funcionária que aquele não era o melhor local para buscar esse tipo de ajuda.

Após cerca de 1 hora e 40 minutos de negociação, o homem foi rendido e levado à Delegacia de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV).

Nesta sexta-feira (23/5), o homem passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida.