Boulos já sonda nomes para ministério antes mesmo de ser nomeado

Antes mesmo de ser nomeado por Lula como ministro, o deputado federal Guilherme Boulos (PSol-SP) já começou a sondar pessoas para integrarem sua possível equipe na Secretaria-Geral da Presidência.

A sondagem, segundo apurou a coluna, tem sido feita por interlocutores de Boulos em nome do deputado. Foram abordados quadros do PSol com experiência em outros ministérios do governo.

Guilherme Boulos

DANILO M. YOSHIOKA/METRÓPOLES

YouTube/Reprodução 3 de 4

Guilherme Boulos é o candidato de Lula em São Paulo

Leandro Paiva/Campanha Boulos 4 de 4

Guilherme Boulos (PSol) apareceu com 29% no último Datafolha

Leandro Paiva/Divulgação

Além de sondar pessoas para sua futura equipe, Boulos também inicou uma espécie de “mapeamento” no próprio ministério para conhecer a estrutura da pasta e do governo.

Uma das estruturas que chamou a atenção do psolista foi a da Secretaria Nacional de Juventude. Boulos pretende usar a secretaria para melhorar a mobilização em torno do governo.

Como a coluna vem noticiando, o deputado do PSol está cotado para substituir Marcio Macedo (PT) na Secretaria-Geral. O psolista, inclusive, topou abrir mão da reeleição em 2026 para se tornar ministro de Lula.

Interlocutores dizem que Boulos topou ir para o governo Lula agora, porque estaria “no anonimato” e com o “mandato apagado” na Câmara após as eleições municipais de 2024 em São Paulo.

Em 2022, quando se elegeu para a Câmara, Boulos teve mais de um milhão de votos. Com a votação, superou Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e se tornou o deputado mais votado no estado.

Aliados do psolista preveem, contudo, que Boulos não alcançaria essa messma votação em 2026, justamente por causa de sua atuação mais apagada na Câmara.