Brasil contraria EUA e apoia enriquecimento de urânio pelo Irã

O governo do Brasil expressou apoio ao enriquecimento de urânio e o uso da energia nuclear pacífica por parte do Irã, em meio ao impasse entre o país persa e os Estados Unidos. Os dois países tentam chegar a um acordo, que busca impedir Teerã de construir uma arma de destruição em massa, em troca do alívio de sanções econômicas. O posicionamento brasileiro foi expresso pelo assessor especial de assuntos internacionais da Presidência, Celso Amorim, na quarta-feira (28/5).

Disputa entre EUA e Irã

Desde que assumiu o governo dos EUA, Donald Trump diz que uma das prioridades da sua administração é impedir o avanço do programa nuclear do Irã.

Logo nos primeiros dias de seu segundo mandato, o líder norte-americano implementou uma “política de pressão máxima” contra Teerã, por meio de sanções.

Em 12 de abril, EUA e Irã iniciaram negociações indiretas sobre um possível acordo nuclear entre os dois países.

sobre um possível acordo nuclear entre os dois países. EUA e Irã chegaram a firmar um pacto nesse sentido em 2015. Trump, contudo, decidiu abandonar o acordo em 2018.

Até o momento, cinco rodadas de negociações já aconteceram. A última delas em Roma, na Itália.

Os dois lados, no entanto, não chegam a um consenso sobre os termos do acordo. Isso porque os EUA colocam o fim do enriquecimento de urânio, por parte do Irã, como condição principal para o pacto. Teerã vê a exigência como inaceitável.

Amorim estava na Rússia para a 13ª Reunião Internacional de Altos Representantes para Questões de Segurança, realizada na capital Moscou. Lá, o assessor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com uma delegação iraniana liderada pelo secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã (SNSC).

Leia também

“Os dois lados enfatizaram a importância de consultas contínuas entre países independentes para combater o unilateralismo”, disse um comunicado divulgado pela mídia estatal iraniana. “Amorim expressou o apoio do Brasil ao direito do Irã de utilizar energia nuclear pacífica e enriquecimento [de urânio]”.

Organizada pela Rússia, a reunião em Moscou contou com representantes de mais de 100 países, segundo a mídia estatal russa. O encontro aconteceu entre os dias 27 e 29 de maio.