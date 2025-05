Brasileira de 65 anos está presa há 6 meses na Colômbia após cair em golpe amoroso, denuncia família

Uma brasileira de 65 anos está presa há seis meses na Colômbia, após ser acusada de tráfico internacional de drogas. Ao “Jornal da Record”, a família de Maria das Dores contou que ela tentou embarcar, sem saber, com pacotes de cocaína para Paris, na França, e que sofreu um golpe amoroso.

De acordo com os familiares, ela não tinha conhecimento de que estava levando a droga na bagagem. Maria das Dores mantinha o relacionamento virtual desde 2023, e sempre emprestava dinheiro ao companheiro. Segundo a filha, os empréstimos chegaram a R$ 100 mil.

A idosa saiu de Belém em dezembro do ano passado com destino a São Paulo, para encontrar o namorado. Ao chegar na capital paulista, um suposto advogado do companheiro disse que ele teve um “problema”, e que o encontro havia mudado para Bogotá, na Colômbia. Quando chegou ao novo destino, duas caixas esperavam por ela na recepção do hotel.

O namorado, então, disse que Maria das Dores deveria seguir com as encomendas para Paris, onde se encontrariam após dois anos. No entanto, ela acabou presa ainda na capital colombiana. “Ela estava completamente cega. Eles cegaram a minha mãe. Parece que eles fizeram uma lavagem na cabeça da minha mãe mesmo“, lamentou Érika da Costa, filha de Maria da Dores.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Bogotá, informou que a idosa está em um presídio aguardando julgamento, e que presta assistência consular à brasileira.

A família acredita que Maria das Dores foi vítima de um golpe amoroso, prática comum em esquemas internacionais de tráfico, que usam a vulnerabilidade emocional de mulheres para aliciar “mulas” involuntárias.

“É possível que a pena que ela pegue chegue a uma pena bastante significativa, o que fará que ela permaneça por um bom tempo dentro do território colombiano“, declarou Samuel Medeiros, presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB-PA. O homem e o suposto advogado ainda não foram identificados.