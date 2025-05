Brasília Game Festival bate recorde de público na edição deste ano

Durante três dias, o Ulysses Centro de Convenções foi tomado por telas, sons, cores e performances que deram vida à terceira edição do Brasília Game Festival (BGF). Encerrado no domingo (18/5), o evento gratuito reuniu mais de 60 mil pessoas, fortalecendo a indústria de jogos no Distrito Federal.

Com ingressos esgotados no sábado e no domingo, o festival se destacou pela diversidade de atividades, abrangendo desde competições de eSports até exposições de jogos independentes, experiências imersivas e espaços dedicados à cultura geek, à tecnologia e à inclusão digital.

Nos torneios promovidos durante o BGF, aproximadamente 500 jogadores competiram em diferentes games como League of Legends, Counter-Strike 2, Just Dance, Valorant e até xadrez, com premiação total superior a R$ 100 mil.

Inclusive, um dos momentos mais aguardados foi a final da Liga NFA, maior circuito independente de Free Fire do país, que colocou 12 equipes em uma disputa eletrizante e levou milhares de fãs à arena principal.

Outro destaque foi o projeto GameChanger, idealizado pelo DJ Alok, que promoveu torneios inclusivos, arenas de free play e prêmios inéditos, como uma viagem com ingresso para o show da turnê Áurea, em São Paulo.

Além disso, 53 estúdios independentes do Distrito Federal apresentaram os jogos ao público, em uma mostra que revelou o vigor da cena autoral brasiliense e a capacidade de dialogar com o mercado global.

Economia criativa

A Candango Geek, área dedicada a artistas independentes, contou com 41 expositores, movimentando o corredor principal do evento. Lojinhas de produtos temáticos, acessórios e artes autorais deram visibilidade aos talentos brasilienses.

Promovido pelas secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF) e de Esporte e Lazer (SEL-DF), em parceria com o Instituto Conecta Brasil, o festival teve impacto direto em setores como turismo, alimentação, serviços e tecnologia.

No total, mais de 500 pessoas trabalharam na organização do evento, incluindo produção, montagem, segurança, expositores e equipes técnicas.

“O Brasília Game Festival mostra a força do Distrito Federal como um novo epicentro da cultura gamer no Brasil. Superamos expectativas, lotamos os espaços e, principalmente, proporcionamos experiências de inclusão, inovação e criatividade. A cada edição, confirmamos que esse é um setor estratégico para a economia e para o futuro dos nossos jovens.” Leonardo Reisman, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF

A expectativa é de que o evento cresça ainda mais nos próximos anos, fortalecendo a cadeia produtiva dos jogos eletrônicos e projetando o DF no cenário nacional e internacional do setor.