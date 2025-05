Briga de galáxias: astrônomos observam fenômeno pela primeira vez

Pela primeira vez, astrônomos internacionais observaram um buraco negro atingindo outra galáxia com um jato de radiação durante uma colisão galáctica. A equipe de pesquisadores batizou o fenômeno de “justa cósmica”. A pesquisa foi publicada na revista científica Nature nessa quarta-feira (21/5).

“Aqui vemos pela primeira vez o efeito da radiação de um quasar (buraco negro ativo) diretamente na estrutura interna do gás em uma galáxia regular”, diz o autor principal e astrônomo Sergei Balashev, do Instituto de Astrofísica de Paris, na França, em comunicado.

Esse tipo de interação tem efeitos devastadores e quando o feixe de radiação do quasar atinge a outra galáxia, ele suprime a formação de estrelas, destruindo as nuvens de gás onde elas se formariam. Parte do gás do galáxia atingida é atraído gravitacionalmente pelo quasar, alimentando ainda mais o buraco negro.

O artificio utilizado por uma das galaxias na “briga”, o quasar é um buraco negro supermassivo que se alimenta de muito material, como gás e poeira. O processo gera uma luz muito intensa, além de emitir grandes quantidades de radiação.

A disputa entre as galáxias provoca consequências em ambas. Na galáxia atacada, há uma perda de gás formador de estrelas e interrupção da atividade estelar. Já na outra com quasar, ventos potentes expelidos pelo buraco negro também prejudicam a formação de novas estrelas, gerando um processo conhecido como extinção galática.

Apesar de ser assustadora, a colisão entre galáxias é um processo comum. Com o tempo, elas acabam sendo atraídas umas pelas outras através da gravidade. Essas batidas levam milhões de anos para ocorrer e fazem parte do processo de crescimento e evolução das galáxias e buracos negros supermassivos.

