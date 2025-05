Briga selvagem: vídeo flagra onças-pintadas se enfrentando no Pantanal

Duas onças-pintadas foram flagradas brigando no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. O registro, feito pela bióloga e fotógrafa Giovanna Leite, mostra o momento em que um dos animais se prepara para enfrentar o outro, durante a noite, em uma área de mata.

Veja:

No vídeo, ao chegar mais perto, um dos animais avança de forma repentina, iniciando uma briga selvagem marcada por rugidos.

De acordo com Giovanna Leite, na postagem em que mostra a briga, o macho — identificado como Formoso — foi quem caminhou pela estrada. “Ele se esfregava na vegetação, fazia spray de urina e até esfregou as patas no chão, quando de repente ele encontra com uma outra onça, uma fêmea, a Aurora”, divulgou a bióloga.

“Logo eles começam uma interação super agonística, até que ele tenta se aproximar e ai a surpresa!!!”, comenta Giovanna Leite.

Segundo ela, na ocasião, estava trabalhando para a Onçafari, uma ONG que atua na conservação de espécies.”Aqui temos completa segurança de acompanhar as onças na natureza e presenciar momentos como esse são muito especiais”, explica a profissional.