Britney Spears causa comoção ao beber e acender cigarro durante voo particular

Britney Spears teria causado uma comoção durante um voo particular na última quinta-feira (22/5), ao ponto de autoridades terem se encontrado com ela quando o avião pousou. Ela teria bebido demais e acendido um cigarro, segundo o site TMZ.

Várias fontes disseram ao site que a cantora estava voando com sua equipe de segurança de Cabo San Lucas, no México, para Los Angeles, nos EUA. Ela teria começado a beber, tirado um cigarro do bolso, acendido e começado a fumar.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução/Instagram Britney Spears pagará última pensão a Kevin Federline Reprodução Instagram Britney Spears Voltar

Próximo

Os comissários de bordo teriam pedido para que ela apagasse o cigarro, o que ela fez, apesar de ter agido de maneira “difícil”. Quando o voo pousou, autoridades se encontraram com a cantora e deram uma advertência a ela.

A polícia do aeroporto de Los Angeles foi contatada pelo TMZ, porém o site não obteve resposta. O aviso teria sido feito por alguém da alfândega.