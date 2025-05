Brunna Gonçalves conta como se preparou para 1ª viagem de avião com a filha

Brunna Gonçalves e Ludmilla retornaram ao Brasil após o nascimento da primeira filha, Zuri. A bailarina contou nesta sexta-feira (30/5), após pousar, os cuidados que tomou ao embarcar com a pequena, que nasceu nos Estados Unidos, no dia 14 de maio, no jatinho particular.

“Zuri se comportou direitinho no primeiro voo dela”, iniciou a influenciadora, e em seguida revelou as precauções que tomou para que a bebê ficasse tranquila durante o voo.

“Aterrissagem e pouso coloquei ela no peito pra diminuir a pressão no ouvidinho. Fiz nebulização com soro para hidratar bastante, porque o ar fica muito seco no avião”, escreveu.

“Ruído branco ajudou bastante a acalmar ela. Eu poderia ter feito um ninho seguro ou colocado ela no carrinho pra dormir, mas preferimos deixar ela no colinho porque ela ama e para deixar a viagem menos estressante possível”, finalizou.

A volta ao Brasil se deu 16 dias após o nascimento da pequena herdeira, que veio ao mundo nos EUA por conta de toda a equipe que trabalhou com as mamães desde o processo de fertilização. Sendo assim, a baby Brumilla ganhou automaticamente a cidadania americana.