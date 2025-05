Brunna Gonçalves fala sobre nova rotina após nascimento da filha: “Não sei o que é parar”

Brunna Gonçalves, de 33 anos, compartilhou um pouco mais sobre sua rotina com os seguidores, agora que deu à luz Zuri, sua filha com a cantora Ludmilla, de 30. Na última quinta-feira (22/05), a mamãe de 1ª viagem revelou que está com algumas dificuldades na nova rotina.

“Nos últimos oito dias eu simplesmente não sei o que é parar. Minha olheira está gigante, estou morrendo de sono, mas a neném está de banho tomado, de barriguinha cheia, dormindo, enquanto a mãe…”, comentou.

Brunna destacou que a maternidade está só no começo e acredita que os desafios vão ser superados com o tempo. “Aos poucos as coisas vão se encaixando, criando rotina, vai entender como fazer as coisas, mas tem que ser com calma, não é de uma hora pra outra, não”, ponderou.

Brunna ainda comentou sobre a mudança de comportamento da bebê. “Na primeira semana ela dormia, mamava e dormia, não acordava, não chorava. Mas agora, de ontem pra hoje, as coisas estão mudando. […] De madrugada está dando um pouquinho de trabalho, mamando muito, muito mais do que na primeira semana, briga com o peito. Personalidade forte, viu?”

Brunna contou que está com o seio machucado e, por causa da dor, não consegue usar sutiã de amamentação. “Não tem condição”, disse. “É normal ficar olhando e não cair a ficha de que você é mãe? Fico olhando e pensando ‘saiu de dentro de mim’”, refletiu ela.