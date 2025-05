Brunna Gonçalves mostra Zuri com Ludmilla e se declara: “Meu mundo”

Brunna Gonçalves e Ludmilla vivem um momento mágico com a chegada da primeira filha, Zuri, que nasceu há pouco mais de uma semana. Na madrugada desta sexta-feira (23/5), a dançarina usou as redes sociais para compartilhar um registro em família e se declarou para a esposa e a filha.

“Meu mundo”, escreveu Brunna na legenda da imagem em que aparece deitada em uma cama com a cantora e a herdeira. No registro, é possível ver Ludmilla com Zuri no colo.

Brunna mostra Zuri com Ludmilla Reprodução Brunna Gonçalves celebra a família que está construindo com Ludmilla Foto/Instagram Ludmilla e Brunna Foto/Instagram Reprodução Instagram Ludmilla e Brunna fazem ultrassom de Zuri Reprodução

Momentos depois, a mãe de primeira viagem mostrou que a noite foi longa e surgiu amamentando Zuri às 1h08 da madrugada, segundo mostrou o horário disponibilizado por ela no clique.

Na última quinta-feira (22/5), Brunna usou as redes sociais para comentar os desafios da maternidade: “Nos últimos oito dias eu simplesmente não sei o que é parar. Minha olheira está gigante, estou morrendo de sono, mas a neném está de banho tomado, de barriguinha cheia, dormindo, enquanto a mãe…”, disse.

Ela ainda compartilhou que Zuri já demonstra ter uma personalidade forte: “Na primeira semana ela dormia, mamava e dormia, não acordava, não chorava. Mas agora, de ontem para hoje, as coisas estão mudando. […] De madrugada está dando um pouquinho de trabalho, mamando muito, muito mais do que na primeira semana, briga com o peito. Personalidade forte, viu?”, falou a mamãe.