Brunna Gonçalves sobre 1º voo da filha: “Zuri se comportou direitinho”

Brunna Gonçalves e Ludmilla estão de volta ao Brasil com a filha recém-nascida, Zuri. A bebê, que nasceu nos Estados Unidos no dia 14 de maio, embarcou em seu primeiro voo com apenas 16 dias de vida — e, segundo a mamãe, foi uma viagem tranquila a bordo de um jatinho particular.

Leia também

Após o pouso, nesta sexta-feira (30/5), Brunna usou as redes sociais para dividir com os seguidores os cuidados que tomou para garantir o bem-estar da pequena durante o trajeto.

“Zuri se comportou direitinho no primeiro voo dela”, contou a influenciadora. Em seguida, detalhou as estratégias adotadas para minimizar o desconforto da filha durante a viagem.

“Aterrissagem e pouso coloquei ela no peito pra diminuir a pressão no ouvidinho. Fiz nebulização com soro para hidratar bastante, porque o ar fica muito seco no avião”, explicou.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Brunna Gonçalves sobre rotina após dar à luz: “Não sei o que é parar”

Reprodução/Instagram 2 de 3

Brunna Gonçalves dorme ao lado da recém-nascida

Reprodução/Instagram 3 de 3

Brunna Gonçalves é clicada durante o parto de Zuri

Reprodução/Instagram

Ela também revelou outro truque que funcionou: “Ruído branco ajudou bastante a acalmar ela. Eu poderia ter feito um ninho seguro ou colocado ela no carrinho pra dormir, mas preferimos deixar ela no colinho porque ela ama e para deixar a viagem menos estressante possível”.

Zuri nasceu em solo americano por conta da equipe especializada que acompanhou Brunna e Ludmilla desde o início do processo de fertilização. Com isso, a primeira filha do casal também ganhou cidadania norte-americana.