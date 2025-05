Bruno Cardoso abre o jogo sobre reality da Record e diz que foi vítima de stalker

Bruno Cardoso conquistou o público ao participar de “A Grande Conquista 2”, na Record, em 2024. O apresentador, que também trabalha como palhaço, chegou próximo ao prêmio. Ele foi o sexto eliminado, perdendo a permanência na sede para Fernando Sampaio e Kaio Perroni – que foi o campeão da edição.

Em conversa exclusiva com o Portal LeoDias, Bruno contou o que faria de diferente no confinamento, além de revelar se participaria novamente de um reality show – como “A Fazenda” e “Big Brother Brasil”. Além disso, o apresentador abriu o coração sobre a decisão de trabalhar como palhaço, e, ainda, confidenciou qual sonho ainda pretende realizar.

Decisão de virar palhaço

“Eu comecei quando tinha 18/19 anos, de uma maneira completamente inusitada e inesperada. Nunca havia pensando em trabalhar com isso, mas quando surgiu a oportunidade, descobri uma paixão por essa arte e o que me faz seguir trabalhando com isso, é a transformação que eu vejo acontecer nas vidas que eu tenho a oportunidade de mostrar meu trabalho e o amor que envolve tudo isso”.

Bruno ainda contou que, após participar do reality, teve um aumento – mesmo que pequeno – na procura de seu trabalho como palhaço, apesar da arte não ser uma das mais valorizadas no mercado. “Não foi um aumento tão significativo, mas tive a oportunidade de receber muitos convites sim. Mas, infelizmente, essa arte não é a das ‘mais valorizadas’, inclusive no sentido financeiro, o que não me permite fechar muitos trabalhos”.

Apresentaria um reality show!

“Sinto que nasci pra isso. Estar à frente de um programa de TV, é com toda certeza um sonho realizado. Acho que cada programa é uma oportunidade de nos descobrirmos de diferentes formas, e apresentar um reality seria uma baita oportunidade, com toda certeza eu me sinto pronto (e com muito a aprender) e adoraria!”.

Participação em outros realities

“Não penso nisso nesse momento da minha vida, mas caso a resposta fosse sim, acho que eu tentaria usar menos o meu senso de justiça, que por muitas vezes, me prejudicou no reality. Defendi muitas situações que eu nem estava envolvido, então acho que tentaria controlar mais minhas atitudes em relação a isso. Mas a verdade é que, reality, é uma caixinha de surpresa. Não se dá pra calcular o que você faria ou não, sem estar de fato dentro de um lugar confinado”.

Arrependimento em “A Grande Conquista”

“Me arrependo só de não ter pensando um pouco mais em mim. Ali de fato é um jogo, e as pessoas vão pra jogar! Me colocar em primeiro lugar, foi algo que eu não fiz, e talvez eu tenha me arrependido disso”.

Carreira de ator

“Já fiz alguns trabalhos e continuo em busca. O que der pra conciliar com meu trabalho como apresentador, é sempre bem-vindo. Trabalhar com arte e comunicação, é tudo que eu amo fazer”.

Fama

“Essa tal ‘fama’ hoje é uma coisa muito complexa. Não me considero famoso, embora seja conhecido por alguns trabalhos que já fiz, mas é tudo muito tranquilo”.

Vítima de stalker

“Sobre ser vítima de stalker, sim, já fui! Inclusive foi bem recente, infelizmente precisei tomar um cuidado redobrado em alguns aspectos da minha vida e do meu trabalho”.

Em busca de um sonho

“Quero ter a oportunidade de estar a frente de um programa em uma emissora grande. Acho que um trabalho bem feito, em uma boa oportunidade, fará com que tudo que almejo para minha vida e para minha família seja conquistado de forma prazerosa e abençoada”.