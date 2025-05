Bruno Henrique na mira do STJD: “É fraude”, diz presidente do TJD-AD

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, foi convocado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) para prestar depoimento nesta segunda-feira (26/5). O jogador é investigado por supostamente ter forçado um cartão amarelo com o objetivo de beneficiar apostadores — conduta que levanta suspeitas de manipulação de resultados no cenário esportivo nacional.

A defesa do atleta já protocolou um pedido de arquivamento do inquérito policial, alegando que a ação, embora questionável, não se enquadra como crime segundo a legislação brasileira vigente. No entanto, na esfera esportiva, a história é diferente.

Em entrevista ao portal LeoDias, João Antonio de Albuquerque e Souza — atleta que disputou as Olimpíadas de 2008 em Beijing, advogado desportivo e presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) — foi categórico.

“Certamente é uma infração esportiva, por ser uma fraude, um resultado antinatural. O esporte perde e corre até o risco de acabar se os envolvidos não entenderem que a credibilidade da competição corre risco”, disse João Antonio de Albuquerque.

Segundo João, forçar um cartão amarelo, quando motivado por apostas, compromete a imprevisibilidade essencial do esporte. E as punições podem ser severas. “Ele pode responder por longos períodos de suspensão do esporte e até ser banido”, afirma.

O envolvimento de familiares em esquemas de apostas, conforme apontado nas investigações, também acende um alerta. Embora a lei desportiva julgue o atleta — e não seus parentes —, a proximidade desses terceiros pode aumentar a desconfiança sobre a conduta do jogador.

João Antonio, ainda destaca ainda que o combate à manipulação precisa seguir o exemplo do sistema antidopagem, que conta com uma agência mundial e regras unificadas para proteger a integridade do esporte. “O modelo já existe e precisa ser replicado para esses casos de suspeita de manipulação de resultados”, declara.

O julgamento de Bruno Henrique será realizado nos próximos dias e pode trazer consequências sérias para sua carreira. Mas, para João Antonio, o caso também representa uma oportunidade para reflexão.

“Se ele for sancionado, será uma pena para o atleta, que sofrerá grandes prejuízos profissionais, mas espero que possa servir para uma maior conscientização sobre o assunto”, finaliza.

A investigação segue em andamento, e o depoimento do atacante será peça-chave para definir os rumos do processo que pode abalar não só a carreira de Bruno Henrique, mas também o futebol brasileiro.

