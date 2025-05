buarque-se-emociona-com-primeira-palavra-do-filho:-“dia-mais-marcante”

Nesta quinta-feira (22/05), o funkeiro Buarque usou as redes sociais para celebrar um momento especial na sua jornada como pai. O cantor compartilhou com os seguidores que seu filho, Kaleb, de 11 meses, fruto do relacionamento com a ex, Bia Miranda, falou sua primeira palavra.

Enquanto estava no colo do pai, o pequeno Kaleb surpreendeu ao dizer “papai”. Radiante, Buarque comemorou o fato de a primeira palavra do filho ter sido dedicada a ele. “Sua primeira palavra na vida foi PAPAI! Obrigado meu Deus, MEU FILHO FALOOOOOOOU PAPAI!”, escreveu na legenda do vídeo, visivelmente emocionado. “O dia mais marcante depois do seu nascimento”, completou.

Bia Miranda e Buarque se separaram em agosto de 2024, após pouco mais de um ano de namoro, em meio a polêmicas que também envolveram a mãe de Bia, Jenny Miranda. Atualmente, a influenciadora está em um relacionamento com Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto.

Em abril, Bia deu à luz Maysha, que precisou ser internada por alguns dias devido a complicações no parto. Após o episódio, Gato Preto e Bia reataram o namoro e oficializaram a relação, inclusive trocando alianças.