C6 Fest 2025 agita São Paulo com diversidade musical e atrações internacionais

O C6 Fest 2025 está movimentando o Parque Ibirapuera, em São Paulo, com uma programação eclética que vai do jazz ao pop, passando pela música brasileira e eletrônica. O festival de música começou nesta quinta-feira (22/5) e segue até domingo (25/5), oferecendo uma experiência musical diversificada para o público.

Nos dois primeiros dias, o Auditório Ibirapuera foi palco de apresentações mais intimistas. Joe Lovano, Amaro Freitas Septeto e Arooj Aftab encantaram o público fã de jazz e ethio-jazz na abertura do festival. Por conta de uma parada cardíaca que sofreu na última semana, o músico etíope Mulatu Astatke precisou cancelar sua participação e quem entrou em seu lugar foi Lovano. A substituição abriu uma nova leva de ingressos para o dia, que até então estava com lotação esgotada.

Veja as fotos Abrir em tela cheia The Pretenders Foto: Aimee Giese Chrissie Hynde Foto: Gabi Sotelo Duo AIR Divulgação: Mathieu Rainaud Joe Lovano no C6 Fest Reprodução: Instagram/C6 Fest Amaro Freitas Foto: Karyme França Amaro Freitas Foto: Karyme França Arooj Aftab Reprodução: Instagram/Arooj Aftab Voltar

A curadoria do evento aproveitou para ajustar a grade de shows, resolvendo conflitos entre atrações de interesse parecido; um dos principais pedidos feitos nas redes sociais por quem quer curtir o festival.

Na sexta-feira (23/5), não houve alterações na programação. Foi a vez de Kassa Overall, Brian Blade & The Fellowship Band e Meshell Ndegeocello trazerem suas sonoridades também voltadas ao jazz ao auditório.

Este sábado (24/5), promete ser um dos dias mais animados, com shows na Arena Heineken, incluindo a esperada performance da banda de rock inglesa The Pretenders, seguida pelo icônico álbum “Moon Safari” do AIR.

A vocalista do The Pretenders, Chrissie Hynde, foi uma das influências para os primeiros anos de Madonna, principalmente quanto à atitude, estilo e postura no palco. Chrissie surgiu no final dos anos 1970 como uma mulher que liderava sua própria banda de rock, algo ainda raro na época; e Madonna dava seus primeiros passos no mundo da música, como conta a escritora Mary Gabriel na biografia “Madonna: Uma Vida Rebelde”.

Já a dupla francesa AIR costuma fazer parte das bandas sonoras dos filmes da cineasta Sofia Coppola. Em 2000, a dupla Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunckel compôs a trilha sonora original do filme “As Virgens Suicidas”, o que ligou a dupla com a sétima arte.

Na Tenda Metlife, a programação conta com outros artistas de destaque, como Agnes Nunes e Perfume Genius. O Pacubra, espaço dedicado à música eletrônica, terá apresentações de Della Juices, Carola e Lovebirds.

No domingo (25/5), o festival encerra com chave de ouro. Na Arena Heineken, destacam-se os shows de Seu Jorge e convidados no “Baile à la Baiana” e de Nile Rodgers & Chic. A Tenda Metlife recebe apresentações de Maria Esmeralda, English Teacher, The Last Dinner Party e Wilco. O Pacubra contará com os DJs From House to Disco e DJ Marky.

Os ingressos para o C6 Fest 2025 variam entre R$ 280 e R$ 680, com opções de passaportes para os dois dias de shows ao ar livre. A proposta do evento, que teve sua primeira edição em 2023, mistura sons e gerações ao ar livre de uma das áreas verdes mais visitadas na cidade de São Paulo.