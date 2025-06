cac-preso-em-sp-alugava-armas-a-bandidos-e-vendia-drogas-pela internet

Um homem de 31 anos foi preso nessa sexta-feira (30/5), em Bebedouro, no interior de São Paulo, por alugar armas e vender drogas pela internet. Além de traficante, o suspeito se aproveitava do fato de ser CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) para comprar armamentos e repassá-los a criminosos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares (PMs) realizavam o patrulhamento, quando suspeitaram de um veículo com os vídros escuros. Como costuma acontecer nesse tipo de ocorrência, o motorista do carro teria demonstrado nervosismo durante a abordagem.

Leia também

Na meia do motorista, os policiais encontraram 27 porções de cocaína embaladas para venda. No carro, havia uma pistola calibre .380, com 12 munições, e um celular.

Os policiais, então, descobriram que o suspeito vendia drogas pela internet. O homem tinha consigo registro de armas, mas com documentação inconsistente — não poderia portá-las, segundo a legislação.

Na casa do suspeito, foram encontradas mais armas e drogas. Os PMs apreenderam duas pistolas, duas carabinas, 332 munições, 28 porções de cocaína e um tijolo de maconha. Havia também no local balanças de precisão, anotações do tráfico, carregadores de munição e dinheiro.

Segundo a SSP, foi a segunda vez que o suspeito foi preso pelo mesmo crime. Ele foi autuado em flagrante por tráfico e porte ilegal de armas.