Caça Risadas lança vídeo especial para convidar público ao show de 7 anos de história

Para celebrar seus sete anos de trajetória na comédia acreana, o grupo Caça Risadas divulgou um vídeo especial nas redes sociais nesta semana. O material serve como convite ao público para o show comemorativo que acontece neste sábado (31), no Teatro Hélio Melo, em Rio Branco.

O vídeo é uma viagem nostálgica pela história do grupo e conta com a participação de personagens marcantes que fizeram parte dessa jornada de humor. Entre os nomes que aparecem estão Pedro Moreira, Geovany Calegário, Rafael Barbosa, Diego Gurguel, Pedro Schattat, Edilma, Edivilson, Jhonatan Fernandes, entre outros artistas que contribuíram com a construção do coletivo ao longo dos anos.

Criado em 2018, o Caça Risadas ficou conhecido por seus shows autorais de stand-up, esquetes cômicas e apresentações em eventos culturais e sociais por todo o Acre e em outros estados. O grupo se consolidou como um dos principais representantes do humor local, revelando talentos e conquistando o público com seu estilo descontraído e criativo.

O espetáculo deste sábado (31) promete surpresas, relembrar momentos marcantes e, claro, muitas gargalhadas. A expectativa é de casa cheia para celebrar uma trajetória que mistura amizade, persistência e muita comédia.