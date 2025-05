Cade pede estudo antes de decidir sobre fusão entre Petz e Cobasi

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) solicitou ao Departamento de Estudos Econômicos do órgão um estudo detalhado sobre a fusão entre Petz e Cobasi. A operação está sob análise da autarquia.

Atualmente, as duas empresas são as duas maiores varejistas do país no mercado de produtos e serviços para animais de estimação.

Em ofício assinado nessa sexta-feira (23/5) pelo superintendente-geral do Cade, Alexandre Barreto de Souza, o órgão requer a elaboração de um estudo econômico que apresente os segmentos de mercado impactados pela fusão.

A aprovação da fusão é dada como certa. De acordo com estimativas do Cade, a companhia resultante da transação teria cerca de 28% de participação no mercado brasileiro – percentual inferior aos limites definidos pelo órgão regulatório.

Assim, as chances de que o negócio seja aprovado são consideradas expressivas pelo mercado.

Entenda a fusão

A combinação dos negócios das duas empresas ocorrerá por meio de reorganização societária.

A Petz se tornará subsidiária integral da Cobasi e também haverá a unificação das bases acionárias das duas companhias.

A fusão será concluída por meio de um aumento do capital social da Cobasi Investimentos, no valor de R$ 270 milhões, por meio da emissão de ações ordinárias.

Uma parcela do preço de emissão das ações deve ser destinada à formação de reserva de capital.

Depois do aumento de capital, ocorrerá a incorporação total das ações de emissão da Petz pela Cobasi.

Na sequência, haverá o resgate da totalidade das ações preferenciais da Cobasi, com o pagamento do valor correspondente à parcela, em dinheiro, de R$ 270 milhões para os acionistas da Petz na data do fechamento da operação.

Namoro antigo

A intenção das duas companhias de se fundirem foi anunciada ao mercado em agosto do ano passado. Desde então, o negócio repercutiu positivamente entre os investidores.

Em janeiro deste ano, o Conselho de Administração da Petz aprovou um aumento de capital de R$ 227,8 mil, por meio da emissão de mais de 216 mil ações ordinárias.

Segundo comunicado divulgado pelas duas empresas ao mercado e encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o capital da Petz está avaliado em R$ 1,72 bilhão. O da Cobasi, em R$ 407,6 milhões.

Como parte da operação entre as duas empresas, os acionistas da Petz receberam dividendos de R$ 130 milhões, ao todo. O pagamento foi efetuado no fim de novembro de 2024.