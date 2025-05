Caiado e Tião Bocalom destacam força do setor produtivo na Assembleia Legislativa de RO

Durante sessão especial da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALER), nesta sexta-feira (30), dentro da programação do Rondônia Rural Show, em Ji-Paraná, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), fez questão de manifestar sua admiração e respeito pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL). A manifestação de um dos governadores mais bem avaliados do país — que está, inclusive, com seu nome colocado como pré-candidato à presidência da República — ocorreu durante seu discurso voltado ao fortalecimento do setor produtivo brasileiro, na Feira Rondônia Rural Show, realizada em Ji-Paraná.

Caiado encontrou Bocalom e a chefe de gabinete do prefeito, a primeira-dama de Rio Branco, Kelen Nunes Bocalom, nos bastidores do evento. O encontro foi marcado por uma conversa descontraída entre os gestores, ambos reconhecidos pela defesa do agronegócio e do setor produtivo como motor do desenvolvimento econômico.

Ao subir à tribuna, Ronaldo Caiado fez questão de citar Bocalom, destacando sua trajetória e compromisso com a produção rural. Ambos foram militantes partidários no campo da direita.

“Para mim é um prazer reencontrar meu amigo Tião Bocalom, uma pessoa pela qual tenho muito respeito, que tem uma história de luta pelo setor produtivo, assim como eu. É sempre bom estar ao lado de quem defende quem trabalha e produz nesse país”, afirmou Caiado, aplaudido pelo público formado majoritariamente por produtores rurais, empresários e representantes do setor agropecuário.

Bocalom, que participou da sessão representando os prefeitos de todo o Brasil no debate, também discursou. Ele relembrou a transformação econômica vivida na região Norte, citando que, no passado, o Acre abastecia Rondônia, mas que hoje a realidade se inverteu.

“Rondônia nos abastece hoje, mas seguimos trabalhando para que o Acre volte a produzir não apenas para o abastecimento interno, mas também para exportar. O nosso estado tem potencial e gente trabalhadora. Precisamos continuar apostando na produção, na geração de emprego e na transformação econômica através do agronegócio”, destacou Tião Bocalom.

O evento, que faz parte da Rondônia Rural Show, maior feira de agronegócio da região Norte, reuniu autoridades, produtores e lideranças do setor, consolidando-se como um espaço fundamental para debater os desafios e as oportunidades para quem vive da produção rural no Brasil.