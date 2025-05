Calendário, liga e futebol feminino: veja as prioridades de Xaud

Eleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste domingo (25/5), Samir Xaud adotou promessas durante discurso de posse no cargo da entidade. Entre as principais propostas estão: redução dos estaduais, criação da liga, investimento no futebol feminino e implementação do fair play financeiro.

“Assumo o compromisso de promover, entre outras medidas, a reorganização dos campeonatos estaduais para um calendário de no máximo 11 datas, sem comprometimento da qualidade e da sustentabilidade financeira dessas competições’, iniciou Samir sobre a redução dos estaduais.

No entanto, Xaud ressaltou que a redução de datas dos estaduais não significa em desvalorização das competições locais. “Movimentam economias locais, mantêm viva a tradição de futebol. Eles são, em muitos casos, a única oportunidade de visibilidade para centenas de atletas, técnicos e profissionais do esporte”, justificou.

Criação da liga

Outro assunto tratado por Samir foi a criação da liga, que dá autonomia aos clubes brasileiros para gerirem o Campeonato Brasileiro.

“Como dito ao longo da campanha, a criação da liga é outro compromisso desta presidência, que tomará todas as medidas para que esse tão importante projeto de desenvolvimento do futebol brasileiro saia efetivamente do papel. Por isso, digo aos clubes e aos representantes das ligas aqui presentes: as portas da CBF estão abertas desde já para uma discussão propositiva sobre a criação da liga”, disse.

Futebol Feminino

O novo presidente da CBF também citou o futebol feminino em seu discurso. Samir defendeu um maior investimento na categoria e relembrou a disputa da Copa do Mundo no Brasil, em 2027.

“O futebol feminino também terá atenção prioritária. Vamos aumentar investimentos, ampliar e valorizar as competições. Tenho orgulho de ter na minha chapa a primeira mulher como vice-presidente da história da CBF. Juntos, faremos uma revolução no futebol feminino. A Copa do Mundo de 2027, aqui no Brasil, será um marco. Vamos aproveitar esse momento para alçar o futebol feminino ao lugar que ele merece: o de protagonista”, disse.

Fair play financeiro

“Nossa ideia é que seja instituído imediatamente um grupo de trabalho sobre fair play financeiro no âmbito da CBF, com o objetivo de propor as diretrizes para uma regulação moderna e adequada à realidade do futebol brasileiro”, afirmou o novo presidente da CBF.