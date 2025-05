Câmara aprova urgência para projeto que proíbe desconto automático no INSS

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (20/5), o requerimento de urgência para a votação do projeto de lei que prevê a proibição do desconto automático de mensalidades nas contas do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

A medida faz com que o projeto avance diretamente para a votação no plenário da casa legislativa, dando mais celeridade ao texto, que busca prevenir novos esquemas de fraude no INSS.

A expectativa é que o projeto seja analisado pelos deputados na próxima semana, ainda sem data específica para acontecer.