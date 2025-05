Caminhonete tomba em ramal e grávida sofre ferimento na cabeça em ramal no Acre

Uma mulher grávida ficou ferida na manhã desta segunda-feira (26) após o tombamento de uma caminhonete no Ramal 13 da BR-364, na zona rural de Cruzeiro do Sul. A gestante, que não teve o nome divulgado, bateu a cabeça durante o acidente e precisou ser encaminhada para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico.

A caminhonete fazia a linha regular entre a zona rural e a cidade, sendo utilizada também para o transporte de produtos agrícolas que são comercializados nos mercados locais. Outros passageiros estavam no veículo no momento do acidente, mas até o momento não há confirmação de outras pessoas feridas.

As causas do tombamento ainda não foram esclarecidas, mas suspeita-se que as más condições da estrada tenham contribuído para o ocorrido. As autoridades ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso.