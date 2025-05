Campeão italiano, Napoli entrega camisa 10 ao Papa Leão XIV em visita ao Vaticano

A delegação do Napoli, com jogadores e dirigentes, fez uma visita ao Papa Leão XIV, na manhã desta terça-feira (27/5), na Sala Clementina, no Vaticano. O pontífice recebeu uma camisa do atual clube campeão italiano, com o número 10, assinada por todos os atletas.

O uniforme do time estampado o nome do novo líder da Igreja Católica, “Papa Leão XIV”, foi entregue pelo presidente do clube napolitano, Aurelio De Laurentiis.

Durante a visita do Napoli, Robert Francis Prevost parabenizou o clube pelo seu quarto título do Campeonato Italiano e fez um pedido importante: que o futebol não seja tratado somente como um negócio, mas que seja lembrado pelo âmbito educacional.

O bate-papo entre os jogadores do Napoli e Leão XIV aconteceu de forma privada por volta das 11h15 (horário local), no entanto, houve atraso e durou mais do que o esperado. Em virtude disso, o trem que levaria os atletas de volta ao sul da Itália às 12h30 foi cancelado.

Por fim, o Papa declarou saudação aos jogadores e dirigentes do campeão italiano desta temporada 2024/2025. O Papa acrescentou alguns dizeres e parabenizou também pela Rosa, a qual é moradora de Nápoles e está cozinhando para ele. Após a delegação deixar o Vaticano, um torcedor comparou o presidente do clube com o Papa. “Ele parece o Papa”, gritou.

