Cantor acreano, que já dividiu palco com Vitor Fernandes, lança álbum ‘Piseiro e Brega’

O cantor acreano, Max Ferrari lançou recentemente o seu novo trabalho chamado ‘Piseiro e Brega’. Natural da zona rural de Xapuri, o artista iniciou a carreira aos 14 anos, e espera que sua produção recém lançada, seja ouvida por todo Brasil.

De acordo com ele, que já canta no Alto Acre há mais de 8 anos, sempre teve o sonho de viver da música, mas não queria aprender apenas os estilos locais, por isso, encarou o embate de cantar categorias que vem estourando em todo o país.

“O gênero musical que mais me identifiquei foi o Piseiro, um ritmo nordestino que estourou nos últimos tempos, derivado do forró. Juntos com meus amigos, Toinho Karisma e DJ Alessandro Lima, a gente criou uma pegada própria, baseada no forró, mas com a nossa cara”, afirmou.

Ainda segundo Max, o “Piseiro e Braga”, traz o melhor dos dois mundos, com uma batida quente entre os dois ritmos marcantes. O trabalho envolve músicas que já fazem sucesso, mas com a sua identidade.

“Já gravei músicas autorais e também participei de gravações com cantores do Nordeste, como Vitor Fernandes, dono de vários sucessos, e um dos artistas que eu mais me inspiro”, comentou.

Veja o vídeo: